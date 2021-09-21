Число безработных на Среднем Урале снизилось до 27,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. По состоянию на 21 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 27 тыс. 900 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 17 сентября число безработных составляло 28 тыс. 385 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 485 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,33%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 121 человека

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. По состоянию на 17 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 347 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 422 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 29 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале превысило 118 тыс. человек

По состоянию на 7 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 094 безработных. Об этом ...

Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 437 человек

По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 117 тыс. 825 безработных. Об этом ...