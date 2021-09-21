Здание вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО передали в федеральную собственность

УрБК, Москва, 21.09.2021. Правительство РФ подписало распоряжение о передаче здания вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО в федеральную собственность. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что этот объект передадут на баланс РЖД.
Напомним, строительство нового здания вокзала детской железной дороги началось в 2015 году. Общая стоимость проекта составила более 700 млн руб., вокзал построили четырехэтажным, он вмещает до 200 пассажиров, в нем есть зал ожидания с кассами, выставочным залом, смотровыми площадками.
У областного правительства с РЖД действует соглашение о сотрудничестве по реконструкции детской железной дороги — его подписали в 2014 году. До распоряжения правительства РФ здание вокзала находилось в совместной собственности.
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