Здание вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО передали в федеральную собственность

УрБК, Москва, 21.09.2021. Правительство РФ подписало распоряжение о передаче здания вокзала детской железной дороги в екатеринбургском ЦПКиО в федеральную собственность. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



Ранее сообщалось, что этот объект передадут на баланс РЖД.



Напомним, строительство нового здания вокзала детской железной дороги началось в 2015 году. Общая стоимость проекта составила более 700 млн руб., вокзал построили четырехэтажным, он вмещает до 200 пассажиров, в нем есть зал ожидания с кассами, выставочным залом, смотровыми площадками.



У областного правительства с РЖД действует соглашение о сотрудничестве по реконструкции детской железной дороги — его подписали в 2014 году. До распоряжения правительства РФ здание вокзала находилось в совместной собственности.