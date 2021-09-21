Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднему курсу рубля на 2021 год

УрБК, Москва, 21.09.2021. Минэкономразвития уточнило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару на 2021 год. В новой редакции макропрогноза он составляет 73,6 руб. за долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы ведомства Алексея Херсонцева.



В предыдущей версии макропрогноза среднегодовой курс рубля в этом году составлял 72,8 руб. за долл. США.



Отметим, что ранее министерство экономического развития улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 до 4,2%.