Свердловские строители теряют деньги на госконтрактах

Свердловские строительные компании, которые заняты выполнением государственных контрактов, могут разориться из-за роста цен на строительные материалы. Об этом говорится в письме гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Сергея Ренжина губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (документ есть в распоряжении УрБК).



Авторы документа отмечают, что 9 августа текущего года правительство РФ приняло постановление, которое предусматривает возможность увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30%. Данная мера должна была компенсировать строителям часть дополнительных расходов, которые возникли из-за резкого удорожания стройматериалов.



Чтобы новый механизм заработал, каждый регион РФ должен принять собственный нормативный акт о возможности изменения цены контракта в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы. Власти 40 субъектов уже утвердили этот документ. В Свердловской области соответствующий акт пока не принят.



«Строительные организации до сих пор несут расходы сверх сметы, а значит, малый и средний бизнес Свердловской области находится под угрозой банкротства. Если в регионе не появится нормативный акт, то подрядчики будут поставлены перед выбором: или обанкротиться, или остановить строительство объектов на основании Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта (договора). Тогда в Свердловской области случится катастрофа — остановится строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ», — говорится в письме.



Заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» по связям с общественностью Денис Снетков пояснил УрБК, что проблема касается всех объектов, строительство которых ведется в рамках 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



«Речь идет о возведении школ, детских садиков, дворцов культуры и других важнейших объектов. В настоящее время подрядчики не могут пересчитать стоимость контрактов из-за отсутствия необходимой законодательной базы», — отметил Д. Снетков.



Ранее крупнейшие застройщики Екатеринбурга рассказывали, что средняя стоимость одного места в детских садах и школах города в последнее время выросла на 30-50%. Девелоперы объясняют это увеличением зарплат в строительстве и удорожанием стройматериалов, например, электронных и автоматических систем, которыми оснащаются учебные заведения.



На прошлой неделе в УФАС по Свердловской области рассказали, что с начала текущего года строительные материалы в регионе подорожали на 5-60%.



По словам начальника отдела по борьбе с картелями ведомства Ольги Смирновой, цены на теплоизоляционные материалы на Среднем Урале увеличились до 60%, на металл — на 45-50%, на бетон — от 5 до 20%, на пиломатериалы — на 20-55%, на битумсодержащие смеси (в частности асфальт) — до 15%, на ПВХ-продукцию — на 25%, на кирпич — от 2% до 15%.



О. Смирнова считает, что основной причиной увеличения стоимости стройматериалов является рост себестоимости их производства, а не получение сверхприбыли производителями.



«Можно говорить о подорожании сырья, которое используется при изготовлении строительных материалов. Также сказался рост цен на топливо, электроэнергию, газ, воду и электричество», — отмечала начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области.



Очевидно, что такой серьезный рост цен на стройматериалы заметно снизил рентабельность строительства многих объектов в рамках 44 ФЗ. Поэтому регион остро нуждается в создании эффективного механизма пересмотра стоимости госконтрактов в случаях, когда для этого есть серьезные основания.