ЕВРАЗ инвестировал более 800 тыс. рублей в реализацию проекта по открытию IT-академии для старшеклассников Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. ЕВРАЗ вложил 845 тыс. руб. в реализацию проекта по открытию IT-академии для старшеклассников Нижнего Тагила.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, «IT-академия ЕВРАЗа» открыта для обучения школьников 10-11 классов. Учащиеся узнают азы проектирования и 3D-макетирования, научатся различным языкам программирования, освоят способы обработки информации и методы разработки программного обеспечения. Это поможет им определиться с выбором будущей профессии и наметить свой жизненный путь.



«Обучение будет проходить два раза в неделю в течение восьми месяцев. Школьники, прошедшие конкурсный отбор, будут учиться бесплатно. Количество бесплатных мест ограничено», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



По словам директора по персоналу Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) Юлии Ефименко, на занятиях учеников ждут лекции, практические упражнения, в том числе непосредственное участие в реализации проектов на НТМК.



«Обучение будет проходить в творческой, демократичной обстановке. Насыщенная и доступная учебная программа поможет юным тагильчанам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, творческие способности и создать базис профессии», — отметила Юлия Ефименко.



Выпускники IT-академии получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования. Они будут уметь устанавливать и настраивать инструментальные средства для реализации программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, анализировать структуру данных, решать задачи обработки данных, применять современные инструментальные средства при разработке программного обеспечения (Desktop приложений), выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять Web-технологии при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений.



Подать заявку на участие может любой желающий до конца сентября, для этого нужно ответить на вопросы анкеты по ссылке. Заполнение анкеты требует базовых знаний по физике, математике, информатике. Обучение будет проходить в центре «Мой бизнес» (ул. Мира, 2а), подробнее о правилах приема, графике обучения и содержании программы можно узнать по телефону 8 912 222 9500.