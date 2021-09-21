Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 21.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 12,48 коп., до 73,20 руб., курс евро — на 2,17 коп., до 85,85 руб.
УрБК, Москва, 16.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2021 года. Курс ...10.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 10.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2021 года. Курс ...09.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 44 коп.
УрБК, Москва, 09.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2021 года. Курс ...02.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 02.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2021 года. Курс долл. ...31.08.2021 Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.08.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2021 года. Курс долл. ...