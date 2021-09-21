Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 21.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 12,48 коп., до 73,20 руб., курс евро — на 2,17 коп., до 85,85 руб.