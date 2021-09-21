В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по внесению в Генплан города изменений до 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вынес на общественные обсуждения проект о внесении изменений в Генеральный план муниципалитета до 2025 года.



Как сообщает пресс-служба администрации города, поправки предполагают существующий план развития привести в соответствие к действующему законодательству.



«В обсуждениях могут принять участие граждане постоянно проживающие, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели, находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.



Общественные слушания состоятся с 21 сентября по 9 ноября 2021 года, в них могут принять участие граждане Екатеринбурга. С проектами можно ознакомиться на экспозициях, открытых с 28 сентября 2021 года в городской и районных администрациях.



Кроме того, они будут размещены на официальном портале Екатеринбурга.