УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Свердловские строительные компании, которые заняты выполнением государственных ...

Свердловские строители предупредили о рисках остановки возведения соцобъектов из-за проблем с госконтрактами

Свердловские застройщики просят помощи у властей региона и страны в связи с действиями ЦБ

Свердловские застройщики просят помощи у властей региона и страны в связи с действиями ЦБ

В I квартале текущего года в Свердловской области возбуждено 8 дел о нарушениях в сфере охраны объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2014. В 2013 году мингосимуществом региона было разработано 10 постановлений правительства ...