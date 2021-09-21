Архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» подготовит проект реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» выиграло конкурс концепций благоустройства Литературного квартала в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение профессионального жюри с участием администрации города.
Напомним, что в заключительном этапе конкурса принимали участие четыре компании — S&P, Брусника, а также архитектурные бюро «Гордеев — Демидов» и «Плотинка».
Как ранее сообщал УрБК, концепция бюро «Гордеев — Демидов» основана на принципе минимального внедрения и максимального сохранения. Архитекторы не хотят вносить слишком много новых элементов, даже если они будут исторически стилизованы. Они предпочитают подчеркнуть уже имеющийся исторический колорит, объяснил архитектор Борис Демидов.
Среди самых крупных преобразований, предлагаемых бюро, — изменение структуры пешеходных дорожек и создание литературного центра. В первом случае подразумевается появление новых «пешеходных капилляров», а через весь парк будет дугой идти широкая тропа. Благодаря этому разные части парка не будут смотреться и ощущаться обособленно. Во втором случае речь идет о пространстве, которое будет вписано в рельеф за счет перепада высот. Оно сможет выполнять функции книжного магазина, лекционной площадки и тому подобные.
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