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21.09.2021

На Южном Урале годовая инфляция в августе снизилась до 5,3%

УрБК, Челябинск, 21.09.2021. В Челябинской области годовая инфляция в августе текущего года снизилась до 5,3% после 5,4% в предыдущем месяце. Этот показатель сокращается в регионе второй месяц подряд.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России, инфляция на Южном Урале оказалась ниже, чем в УрФО (5,5%) и в России в целом (6,7%). Помимо этого, регион занял четвертое место в пятерке субъектов с наименьшей инфляцией за август.

На замедление продовольственной инфляции в Челябинской области повлияли овощи. В первую очередь это произошло из-за снижения качества нового местного урожая картофеля и сокращения темпов его годового удорожания. Также в магазины попал большой объем урожая ранних сортов свеклы и моркови. Кроме этого, на снижение продовольственной инфляции повлиял хороший сбор огурцов. При этом стали сильнее расти цены на куриное мясо, говядину, свинину и баранину. Причиной этого является увеличение затрат производителей на кормовое зерно, тару, упаковку и логистику, а также подорожание оборудования из-за высоких мировых цен на металлы.

Аналитики также отмечают замедление годового роста цен в сфере услуг. Это связано с более низкой стоимостью отдыха в здравницах региона в сравнении с ценами в начале лета.

В то же время ускорились годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары, например, на товары личной гигиены. Эта тенденция также коснулась мебели: стали сильнее дорожать диваны, шкафы и столы. Из-за повышенного спроса ее производители перенесли в цены возросшие издержки на материалы и комплектующие. Замедлился рост цен, в свою очередь, на стройматериалы — это обусловлено введенными правительством РФ ограничениями на экспорт отдельных видов сырья.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в целом по стране уменьшится до 4-4,5% в 2022 году, а затем будет составлять около 4%.

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