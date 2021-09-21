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21.09.2021

Полиция расследует уголовное дело о вымогательстве денег у жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. В Свердловской области расследуется уголовное дело о вымогательстве денег у граждан в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, фигуранты дела вымогали денежные средства у екатеринбуржцев с 2016 года. Они знакомились от имени взрослых девушек с мужчинами на соответствующих сайтах. Затем приглашали их в квартиру дома на улице Прибалтийской и в другие места, где говорили своим жертвам, что на самом деле знакомившиеся с ними девушки являются несовершеннолетними (они были вовлечены в преступную группу). После этого мужчин избивали и посредством шантажа и угроз вымогали у них деньги.

«Всем пострадавшим лицам от возможных преступных действий указанных подозреваемых (представленных на фотографиях) необходимо обратится в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55 либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-72-25. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.

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