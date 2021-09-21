Объем операций с банковскими картами на Среднем Урале в I полугодии вырос на треть

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Жители Свердловской области в I полугодии 2021 года совершили почти 1 млрд операций с использованием банковских карт. Общая сумма по ним составила 1,7 трлн руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оба показателя выросли на треть.
Общее число действующих банковских карт в регионе с января по июнь 2021 года выросло на 10%. С начала года жителям Среднего Урала выдали почти 10 млн карт.
УрБК, Москва, 07.09.2021. На конец II квартала в России в обращении было 314,8 млн дебетовых и кредитных банковских ...13.07.2021 Объем операций по картам в Челябинской области в I квартале вырос в 1,5 раза
УрБК, Челябинск, 13.07.2021. Жители Южного Урала в I квартале 2021 года расплатились картами более 200 млн раз на сумму ...27.03.2019 Жители Челябинской области в 2018 году совершили на 21% больше транзакций с помощью банковских карт
УрБК, Челябинск, 27.03.2019. В 2018 году южноуральцы с помощью банковских карт совершили 415 млн операций, общая сумма ...19.03.2018 В 2017 году свердловчане совершили около 600 млн операций с помощью платежных карт
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Жители Свердловской области стали чаще расплачиваться банковскими картами: в 2017 году ...15.09.2016 ЦБ: Карточные платежи физлиц за товары и услуги выросли в I полугодии на 39%
УрБК, Москва, 15.09.2016. Объем операций, совершенных физическими лицами на территории РФ и за ее пределами с ...