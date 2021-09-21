Объем операций с банковскими картами на Среднем Урале в I полугодии вырос на треть

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Жители Свердловской области в I полугодии 2021 года совершили почти 1 млрд операций с использованием банковских карт. Общая сумма по ним составила 1,7 трлн руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оба показателя выросли на треть. Общее число действующих банковских карт в регионе с января по июнь 2021 года выросло на 10%. С начала года жителям Среднего Урала выдали почти 10 млн карт.

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