На Южном Урале отклонили 9,8 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 21.09.2021. На 16 сентября жители Челябинской области подали 36 тыс. 285 заявок на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 24 тыс. 001 уже одобрены, по 9 тыс. 772 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.