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21.09.2021

Прокуратура организовала горячую линию по вопросам нарушения подачи отопления на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на старте отопительного сезона 2021-2022 годов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на горячую линию можно обращаться из-за нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры региона. Прием звонков по номеру 8 (343) 376-82-61 начнется с 22 сентября.

«В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы», — говорится в сообщении.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, по состоянию на утро 21 сентября к теплу подключено 83% жилищного фонда и 98,6% объектов социальной сферы. Полностью отопление дали в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге по состоянию на 16 часов 20 сентября тепло подано в 67% многоквартирных домов и 94,2% объектов социальной сферы.

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