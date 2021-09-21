Прокуратура организовала горячую линию по вопросам нарушения подачи отопления на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на старте отопительного сезона 2021-2022 годов.



Как сообщает пресс-служба ведомства, на горячую линию можно обращаться из-за нарушений температурного режима в ходе подачи отопления в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры региона. Прием звонков по номеру 8 (343) 376-82-61 начнется с 22 сентября.



«В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы», — говорится в сообщении.



По данным департамента информационной политики Свердловской области, по состоянию на утро 21 сентября к теплу подключено 83% жилищного фонда и 98,6% объектов социальной сферы. Полностью отопление дали в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге по состоянию на 16 часов 20 сентября тепло подано в 67% многоквартирных домов и 94,2% объектов социальной сферы.