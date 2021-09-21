Ремонт дорог в Екатеринбурге завершен на 95%

Ремонт дорожного покрытия в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в текущем году завершен на 95%. Из общего перечня, состоящего из 45 участков автомобильных дорог, законтрактованных в 2021 году, 20 объектов ремонтируются в рамках нацпроекта.



Как рассказали специалисты комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, данные объекты имеют общую протяженность 23 километра и площадь более 333 тыс. кв. м.



«Активные работы в настоящее время идут только на одном объекте БКД — на транспортной развязке улицы Луганской и Объездной автодороги. Напомним, что рабочие произвели там укладку нового асфальтобетонного покрытия, замену гидроизоляции, деформационных швов, барьерных ограждений и тротуаров. Все, что запланировано на 2021 год (в направлении аэропорта Кольцово), будет закончено до 30 сентября, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Так как этот объект двухгодичный, в 2022-м работы возобновятся — начнется укладка дорожного полотна в направлении центра города», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.







Работы на остальных 19 объектах нацпроекта в целом завершены, ежедневно на них проходит комиссионная приемка и устранение подрядными организациями выявленных замечаний.



Напомним, что в начале июля в Екатеринбурге досрочно открыли движение по мосту на улице Бебеля. Реконструкция объекта велась в рамках нацпроекта БКД. На общей площади почти в 15 тыс. кв. м. подрядчики заменили старый асфальтобетон на новый с применением современных технологий.



Также в рамках нацпроекта в городе реконструировали участок ул. Щорса (от ул. Белинского до 8 Марта). Дорожники при проведении работ применяли самые современные материалы. На этом участке выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с полимерно-битумным вяжущим (ЩМА с ПБВ). При ремонте слоев покрытия применялись полимерно-битумные стыковочные ленты.



Кроме того, в этом году в городе обновили участок ул. Викулова (от ул. Татищева до Крауля) протяженностью 560 метров. Несмотря на проблемы с подрядчиком, все работы были выполнены ранее установленных сроков.







В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга за 2021 год в рамках БКД было отремонтировано шесть дорожных участков. Они расположены на ул. 40-летия Октября, Фронтовых Бригад, Краснофлотцев, пр. Орджоникидзе и в Садовом поселке. Общая площадь обновленных дорог и тротуаров составила 112 тыс. кв. м. За три года, в течение которых Орджоникидзевский район участвует в нацпроекте, было отремонтировано 16 объектов.



В Железнодорожном районе реконструировали семь объектов, расположенных на ул. Таватуйской, Мельковской, Технической, Завокзальной, Вокзальной и в Набережном переулке. Общая площадь всех обновленных дорог составляет 87,87 тыс. кв. м.



«Планы по ремонту дорог составляются на основании ежегодной инструментальной диагностики, после чего и формируется перечень дорог, которые требуют вмешательства ремонтников. Кроме того, проблемные участки дорог попадают в перечень по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и по обращениям горожан. Есть в перечне крупные, есть и небольшие объекты, но все они важны для горожан, независимо от их масштабности», — рассказывала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



Отметим, что всего в текущем году в Екатеринбурге планировалось отремонтировать 45 участков дорог общей площадью 538,9 тыс. кв. м. и протяженностью 42,3 км. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из местного, регионального и федерального бюджетов на эти цели было направлено 1,7 млрд руб.