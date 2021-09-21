УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
21.09.2021

Ремонт дорог в Екатеринбурге завершен на 95%

Ремонт дорожного покрытия в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в текущем году завершен на 95%. Из общего перечня, состоящего из 45 участков автомобильных дорог, законтрактованных в 2021 году, 20 объектов ремонтируются в рамках нацпроекта.

Как рассказали специалисты комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, данные объекты имеют общую протяженность 23 километра и площадь более 333 тыс. кв. м.

«Активные работы в настоящее время идут только на одном объекте БКД — на транспортной развязке улицы Луганской и Объездной автодороги. Напомним, что рабочие произвели там укладку нового асфальтобетонного покрытия, замену гидроизоляции, деформационных швов, барьерных ограждений и тротуаров. Все, что запланировано на 2021 год (в направлении аэропорта Кольцово), будет закончено до 30 сентября, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Так как этот объект двухгодичный, в 2022-м работы возобновятся — начнется укладка дорожного полотна в направлении центра города», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Ремонт дорог в Екатеринбурге завершен на 95%

Работы на остальных 19 объектах нацпроекта в целом завершены, ежедневно на них проходит комиссионная приемка и устранение подрядными организациями выявленных замечаний.

Напомним, что в начале июля в Екатеринбурге досрочно открыли движение по мосту на улице Бебеля. Реконструкция объекта велась в рамках нацпроекта БКД. На общей площади почти в 15 тыс. кв. м. подрядчики заменили старый асфальтобетон на новый с применением современных технологий.

Также в рамках нацпроекта в городе реконструировали участок ул. Щорса (от ул. Белинского до 8 Марта). Дорожники при проведении работ применяли самые современные материалы. На этом участке выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с полимерно-битумным вяжущим (ЩМА с ПБВ). При ремонте слоев покрытия применялись полимерно-битумные стыковочные ленты.

Кроме того, в этом году в городе обновили участок ул. Викулова (от ул. Татищева до Крауля) протяженностью 560 метров. Несмотря на проблемы с подрядчиком, все работы были выполнены ранее установленных сроков.

Ремонт дорог в Екатеринбурге завершен на 95%

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга за 2021 год в рамках БКД было отремонтировано шесть дорожных участков. Они расположены на ул. 40-летия Октября, Фронтовых Бригад, Краснофлотцев, пр. Орджоникидзе и в Садовом поселке. Общая площадь обновленных дорог и тротуаров составила 112 тыс. кв. м. За три года, в течение которых Орджоникидзевский район участвует в нацпроекте, было отремонтировано 16 объектов.

В Железнодорожном районе реконструировали семь объектов, расположенных на ул. Таватуйской, Мельковской, Технической, Завокзальной, Вокзальной и в Набережном переулке. Общая площадь всех обновленных дорог составляет 87,87 тыс. кв. м.

«Планы по ремонту дорог составляются на основании ежегодной инструментальной диагностики, после чего и формируется перечень дорог, которые требуют вмешательства ремонтников. Кроме того, проблемные участки дорог попадают в перечень по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и по обращениям горожан. Есть в перечне крупные, есть и небольшие объекты, но все они важны для горожан, независимо от их масштабности», — рассказывала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Отметим, что всего в текущем году в Екатеринбурге планировалось отремонтировать 45 участков дорог общей площадью 538,9 тыс. кв. м. и протяженностью 42,3 км. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из местного, регионального и федерального бюджетов на эти цели было направлено 1,7 млрд руб.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
15.09.2021 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга за 2021 год в рамках БКД отремонтировано шесть дорог

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. За 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было ...

19.08.2021 Ремонт дорог в Железнодорожном районе Екатеринбурга завершат до 20 сентября

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Ремонтные работы на ул. Таватуйской и Мельковской в Железнодорожном районе ...

05.07.2021 В Екатеринбурге досрочно открыли движение по мосту на улице Бебеля

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно открыл движение по мосту на ул. Бебеля, ...

02.07.2021 В Екатеринбурге завершается ремонт ключевого участка на улице Щорса

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Екатеринбурге завершается ремонт дорожного полотна улицы Щорса между улицами ...

13.05.2021 Более полумиллиона квадратных метров дорог отремонтируют в этом году в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В этом году в Екатеринбурге будет обновлено 540 тыс. кв. м. дорог и 140 тыс. кв. м. ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18