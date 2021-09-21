Микрокредитная организация «Поколение» в Екатеринбурге оштрафована на 200 тыс. рублей за угрозы клиентке

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Микрокредитная организация в Екатеринбурге оштрафована за угрозы клиентке. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Жительница города заключила в сентябре 2020 года договор микрозайма на сумму 8 тыс. 060 руб. с ООО «Поколение». В счет комиссии у клиентки было списано 1 тыс. 998 руб.



Спустя 10 дней женщине с разных телефонных номеров стали поступать сообщения от неизвестных граждан, которые требовали погасить просроченную задолженность по договору.



«Все сообщения были без указания кредитора, суммы задолженности, каких-то контактных данных. В них активно использовались выражения, унижающие честь и достоинство должника и ее близких, высказывались угрозы жизни и здоровью должницы», — говорится в сообщении.



После того как женщина обратилась к судебным приставам, было проведено расследование и установлен факт нарушения законодательства. В апреле 2021 года сотрудники ГУ ФССП России по Свердловской области составили протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Поколение» на 200 тыс. руб. Попытка представителя микрокредитной организации обжаловать решение была признана несостоятельной.