Свердловские строители предупредили о рисках остановки возведения соцобъектов из-за проблем с госконтрактами

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Свердловские строительные компании, которые заняты выполнением государственных контрактов, могут разориться из-за роста цен на строительные материалы. Об этом говорится в письме гендиректора СРО «Уральское объединение строителей» Сергея Ренжина губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (документ есть в распоряжении УрБК).
Авторы документа отмечают, что 9 августа текущего года правительство РФ приняло постановление, которое предусматривает возможность увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30%. Данная мера должна была компенсировать строителям часть дополнительных расходов, которые возникли из-за резкого удорожания стройматериалов.
Чтобы новый механизм заработал, каждый регион РФ должен принять собственный нормативный акт о возможности изменения цены контракта в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы. Власти 40 субъектов уже утвердили этот документ. В Свердловской области соответствующий акт пока не принят.
«Строительные организации до сих пор несут расходы сверх сметы, а значит, малый и средний бизнес Свердловской области находится под угрозой банкротства. Если в регионе не появится нормативный акт, то подрядчики будут поставлены перед выбором: или обанкротиться, или остановить строительство объектов на основании Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта (договора). Тогда в Свердловской области случится катастрофа — остановится строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ», — говорится в письме.
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