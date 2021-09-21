Свердловские строители предупредили о рисках остановки возведения соцобъектов из-за проблем с госконтрактами

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Каменске-Уральском застройщик ООО «Добролюб» по решению суда оштрафован на 200 тыс. ...

Каменского застройщика оштрафовали на 200 тыс. рублей за проведение работ рядом с объектом культурного наследия

Свердловские застройщики просят помощи у властей региона и страны в связи с действиями ЦБ

Свердловские застройщики просят помощи у властей региона и страны в связи с действиями ЦБ

В I квартале текущего года в Свердловской области возбуждено 8 дел о нарушениях в сфере охраны объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2014. В 2013 году мингосимуществом региона было разработано 10 постановлений правительства ...