Специалисты ММК представят в Санкт-Петербурге возможности предприятия по выпуску судостроительной стали

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2021. Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) представят возможности предприятия по выпуску судостроительной стали на форуме в Санкт-Петербурге.



Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», выставка «НЕВА» проходит в Северной столице уже в 16-й раз и посвящена гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа.



На стенде ПАО «ММК» представлены возможности комбината по выпуску судостроительной стали. Комбинат является одним из ведущих поставщиков для российской судостроительной отрасли. На его долю приходится до половины всех поставок в этом сегменте, а объем отгрузки в отдельные годы доходит до 100 тыс. т. Основным потребителем продукции является ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».



В рамках выставки «НЕВА-2021» на площади 30 тыс. кв. м. будут представлены более 500 российских и зарубежных экспонентов. В их числе не только крупные судостроительные и судоремонтные предприятия, но и производители оборудования, лизинговые и консалтинговые фирмы, отраслевые ассоциации и институты развития, инвестиционные фонды и ведущие банки, предприниматели и бизнесмены из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Украины, Франции, Германии, Голландии, Финляндии, Норвегии, Испании, Исландии, Италии, Польши, Греции, Хорватии, Эстонии, Литвы, Латвии, Турции, Южной Кореи.



Возможности производства судостроительной стали на ММК расширились после ввода в строй в 2009 году толстолистового стана 5000, способного производить высококачественную судосталь для судов различных типов. Судосталь, выпускаемая на стане 5000, сертифицирована классификационным обществом Bureau Veritas (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.