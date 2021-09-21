На Среднем Урале одобрили более 45 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. На 16 сентября жители Свердловской области подали 66 тыс. 362 заявки на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 45 тыс. 126 уже одобрены, по 16 тыс. 658 получены отказы.



Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.