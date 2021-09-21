«Атомстройкомплекс» пополнил парк техники горным комбайном для работ на карьерах

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Компания «Атомстройкомплекс» приобрела горный комбайн итальянской фирмы TESMEC для работы на карьерах. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



В настоящее время есть три мировых лидера по производству горных комбайнов. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» увидели в деле все экземпляры, один из комбайнов производства США весной этого года брали на тест-драйв. В итоге была выбрана 60-тонная машина фирмы TESMEC.







По словам директора завода «Известь Сысерти» Виктора Ермолаева, покупка нового строительного агрегата позволит перейти на более экологичный метод разработки карьера, где добывается известняк.



«Рядом с карьером проходит линия электропередач и газопровод. Использование майнера сделает процесс добычи известняка полностью безопасным, избежав буровзрывной способ работы на месторождении. Более того, горный комбайн позволяет получить сырье в том виде, в котором его можно сразу загружать в мельницу помола. Благодаря этому мы минуем этап подготовки сырья, а значит, оптимизируем время на производство и экономим рабочие ресурсы», — отметил он.







У комбайна есть три режима работы, включая автоматический. Для этого машина оснащена 3D GPS-системой. Представители итальянской фирмы-изготовителя агрегата, приглашенные в Сысерть, сейчас занимаются пусконаладкой и обучением персонала.







Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»