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21.09.2021

«Атомстройкомплекс» пополнил парк техники горным комбайном для работ на карьерах

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. Компания «Атомстройкомплекс» приобрела горный комбайн итальянской фирмы TESMEC для работы на карьерах. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

В настоящее время есть три мировых лидера по производству горных комбайнов. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» увидели в деле все экземпляры, один из комбайнов производства США весной этого года брали на тест-драйв. В итоге была выбрана 60-тонная машина фирмы TESMEC.

«Атомстройкомплекс» пополнил парк техники горным комбайном для работ на карьерах

По словам директора завода «Известь Сысерти» Виктора Ермолаева, покупка нового строительного агрегата позволит перейти на более экологичный метод разработки карьера, где добывается известняк.

«Рядом с карьером проходит линия электропередач и газопровод. Использование майнера сделает процесс добычи известняка полностью безопасным, избежав буровзрывной способ работы на месторождении. Более того, горный комбайн позволяет получить сырье в том виде, в котором его можно сразу загружать в мельницу помола. Благодаря этому мы минуем этап подготовки сырья, а значит, оптимизируем время на производство и экономим рабочие ресурсы», — отметил он.

«Атомстройкомплекс» пополнил парк техники горным комбайном для работ на карьерах

У комбайна есть три режима работы, включая автоматический. Для этого машина оснащена 3D GPS-системой. Представители итальянской фирмы-изготовителя агрегата, приглашенные в Сысерть, сейчас занимаются пусконаладкой и обучением персонала.

«Атомстройкомплекс» пополнил парк техники горным комбайном для работ на карьерах

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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