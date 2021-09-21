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21.09.2021

В Свердловской области число выявленных случаев заболевания ОРВИ за неделю выросло на 37%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2021. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 сентября 2021 года зарегистрировано 45 тыс. 386 случаев ОРВИ. Это на 62,2% выше уровня эпидпорога и на 37,1% больше по сравнению с показателем прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период выявлено 23 тыс. 385 случаев заболевания ОРВИ, что на 73% превышает уровень эпидпорога и на 31,7% — показатель прошлой недели.

Отмечается, что среди заболевших 63% составляют дети до 17 лет. При этом чаще всего подвергаются ОРВИ дети до двух лет.

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