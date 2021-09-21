В России до конца года подготовят концепцию перестройки ЖКХ

УрБК, Москва, 21.09.2021. В России до конца этого года появится концепция перестройки сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Ее утвердят в I квартале 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.



По его словам, без перестройки отрасли ЖКХ не удастся достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд кв. метров и улучшения качества городской среды в полтора раза.



Также М. Хуснуллин отметил, что при реформировании сферы ЖКХ нужно решить ряд задач, одна из главных — это выработка новых подходов к расселению аварийного жилья.



«Сейчас надо определиться с дальнейшей программой расселений аварийного жилья. Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — сказал он.



Помимо этого, зампред правительства обратил внимание на финансовое состояние организаций ЖКХ. По его словам, сбор денежных средств во многих регионах не стопроцентный, а также не исполняются полностью инвестиционные программы.



«То есть в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — пояснил Марат Хуснуллин.