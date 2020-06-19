Правительство РФ внесет поправки о запрете использования одноразовой посуды

Правительство РФ ведет разработку поправок о запрете использования отдельных видов изделий из пластика, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя кабмина Викторию Абрамченко.
«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала В. Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.
Согласно этой же инициативе, планируется вовлечь в оборот до 50% вторсырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По оценке правительства РФ, это позволит сократить захоронения отходов вдвое.
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