Долги россиян по ипотеке достигли максимальной суммы в 10,5 млрд рублей в апреле 2021 года

УрБК, Москва, 28.05.2021. По итогам апреля 2021 года долги россиян по ипотеке увеличились еще на 2,9% и достигли исторического максимума в сумме 10,5 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на данные ЦБ РФ.
В апреле выдачи ипотечных кредитов увеличились на 7,5%, всего банки в России выдали 191,4 тыс. кредитов на общую сумму 550,9 млрд руб.
Средняя ставка по ипотеке в апреле выросла — до 7,3% после 7,23% месяцем ранее.
С 2018 года, когда ЦБ начал вести мониторинг, ипотечный портфель российских банков вырос вдвое, уточняется в анализе РИА «Новости».
Как сообщал УрБК, Российские банки могут сократить уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты на 10% к концу 2021 года. Аналитики связывают такой прогноз с повышением ключевой ставки и возможным грядущим увеличением ипотечных ставок.
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