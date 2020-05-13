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В НПК «Уралвагонзавод» сократили расходы на оплату труда более чем на 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. АО «НПК «Уралвагонзавод» сократило расходы на оплату труда в 2020 году на 2 млрд 584 млн 822 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ежегодном бухгалтерском отчете предприятия.

Выделенная в текущем году сумма составила 9 млрд 094 млн 924 тыс. руб.

Отдельно отмечается, что в 2020 году общий фонд оплаты труда основного управленческого персонала составил 2 млрд 624 млн 165 тыс. руб. В виде премий было выплачено 377 млн 904 тыс. руб., выплаты по районному коэффициенту — 250 млн 809 тыс. руб., на отпуска и командировки было выделено 855 млн 097 тыс. руб.

Среднесписочная численность управленческого персонала на предприятии составила в 2020 году 3 тыс. 662 человека.

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