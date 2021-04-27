Росавиация против туризма

Российские туристы продолжают терять возможности для зарубежного отдыха из-за позиции властей. С начала мая для граждан РФ была закрыта Турция, сейчас наступила очередь Греции. В целом это направление формально остается «открытым». Однако воспользоваться теоретической возможностью отправиться в Грецию практически нет, так как авиакомпания Ellinair отменила запланированные рейсы, назначенные на первые две недели июня. Несколько тысяч россиян, купивших билеты в Грецию, теперь будут вынуждены отказаться от уже оплаченного отдыха.



Пассажирам предложили перенести даты вылета на более позднее время или оформить возврат. При этом авиаперевозчик сообщил, что за билеты на другие даты в турсезон необходимо доплатить. Обменять же без доплаты уже купленные можно только на даты «не в сезон» — в сентябре или октябре. Впрочем, никаких гарантий на то, что туристы, купившие билеты на вторую половину июня или более позднее время, смогут улететь, также нет. В Уральской ассоциации туризма (УАТ) и представители турфирм сообщили, что зарубежные рейсы из России авиакомпании вынуждены переносить из-за отсутствия разрешений на полеты от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). И будет ли такое решение на полеты после 17 июня, неизвестно.



Надеялись и продавали



Как рассказал директор офиса туроператора Mouzenidis Travel Артем Ипатов, авиасообщение России и Греции было восстановлено еще в феврале этого года. Тогда было разрешено выполнять два рейса из Москвы в Афины. Но на сегодняшний день Росавиация не выдала разрешение на увеличение числа рейсов в эту страну, как и не разрешила полеты из региональных аэропортов.



«На текущий день правила не изменились. В действительности регулярные рейсы в Грецию возможны только из Москвы в Афины. Если мы говорим про рейс Екатеринбург — Салоники, который был запланирован у авиакомпании Ellinair, в этом случае мы ждем решения от российской стороны о возможности вылетов из городов России в аэропорты Греции. Как только оно будет получено, то авиакомпании сразу же запустят полетную программу с вылетами из региональных аэропортов. По оптимистичному сценарию это произойдет 23 июня», — сказал А. Ипатов.



По его словам, тем туристам, которые купили билеты на отдых в Грецию, в офисе туроператора предлагают перенести полеты на более поздние даты или оформить вынужденный возврат.



«Еще в начале апреля в Греции заявили о том, что будут встречать туристов со всего мира, в том числе из России. Власти страны озвучили планы по выходу из пандемии COVID-19 и приему туристов. С 15 мая Греция может принимать россиян без ограничений, и по очень доступному списку документов. Так, Греция стала одной из немногих европейских стран, которая признала вакцину «Спутник V». С этой даты мы рассчитывали на расширение полетной программы. Но и на сегодняшний день официально из России можно улететь в Грецию на двух рейсах из Москвы. Все авиакомпании планировали начать полеты чуть ли не с конца мая. Но, так как решение Росавиации откладывается, то переносятся и полеты», — пояснил А. Ипатов.



В екатеринбургском офисе Mouzenidis Travel говорят, что туроператоры продавали билеты в Грецию в надежде, что авиасообщение будет восстановлено, но этого не произошло. А тем временем высокий спрос на зарубежный отдых и откровенный дефицит на услуги пассажирских авиаперевозок по всем правилам рынка привел к удорожанию билетов и стоимости туров.



Прогнозов нет



Отсутствие разрешения на полеты со стороны Росавиации затронуло многих туроператоров, сообщил УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. При этом по его словам, на сегодняшний день никто не возьмется прогнозировать, когда авиаперевозчики смогут их получить.



«Сейчас многие операторы избрали следующую стратегию: так как неизвестно, в какой момент будут сняты ограничения и даны разрешения на полеты в ту или иную страну, операторы ставят рейсы, но потом переносят старт летней программы. Это позволяет им, что называется, не опоздать. Однако риски заключаются в том, что спрогнозировать точную дату, когда будет разрешение Росавиации, невозможно», — рассказал М. Мальцев.



По его словам, на сегодняшний день отсутствие разрешений на полеты касается и туристических направлений Северной Африки: Египет, Тунис и Марокко. Туроператоров также беспокоят перспективы открытия болгарского направления. Но при этом представители туриндустрии точно не ждут возобновления полетов в Турцию в ближайшее время.



«До пандемии в конце мая был разгар сезона продаж. К июню более половины турпродукта на летний сезон было продано, а сейчас мы не знаем, какой это будет турпродукт по факту. Даже по Турции прогнозы открытия и возобновления чартерных программ исключительно разные. То же касается фактической работы с Египтом — открытие Каира выглядит малопривлекательным для наших туристов. Объединенные Арабские Эмираты в силу климатических особенностей утрачивают актуальность — в течение лета там попросту жарко. Вопросы есть и в части российского юга. Но, тем не менее, по отношению к летнему сезону у нас есть сдержанный оптимизм», — сказал М. Мальцев.



На сегодняшний день туроператоры не могут продвигать и продавать продукт, так как рискуют столкнуться с невозможностью вылетов в назначенные даты, что прямо и косвенно принесет им убытки.



Эксперты считают, что нужны ясные прогнозы Росавиации о том, когда и куда будут разрешены вылеты. Пока их нет. Но ситуация однозначно лучше, чем была в прошлом году, считают в УАТ.