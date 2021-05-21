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В Екатеринбурге открылось 17 выездных пунктов вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. В Екатеринбурге одновременно действуют 17 выездных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

Большая часть пунктов размещена в торговых центрах города. Всего с момента открытия площадок в Екатеринбурге привито 18 тыс. 981 человек и 3 тыс. 757 — в других городах Свердловской области.

Предварительная запись на вакцинацию в выездных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Минздрав Свердловской области сообщает, что на 27 мая против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 462 тыс. 612 человек, вторым — 380 тыс. 913.

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