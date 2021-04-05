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Из Екатеринбурга за неделю вывезли 605 тонн мусора и 900 тонн грязи

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Службы благоустройства с 20 мая 2021 года вывезли с территории Екатеринбурга 900 т грязи и 650 т мусора, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также в течение мая 2021 года проведен ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на площади 37,53 тыс. кв. м, из которых 19,19 тыс. кв. м ремонтировались «картами», 12,12 тыс. кв. м при помощи комплекта машин БЦМ-24.3 и 6,22 тыс. кв. м — методом холодного фрезерования. С начала сезона израсходовано 2 тыс. 757 т асфальтобетонной смеси.

«Отдельно было отмечено, что администрации районов приступили к первой фазе кошения травы. В каждом районе сформированы бригады из работников ДЭУ и подрядных организаций. Кроме того, кошение травы на придорожных газонах осуществляется с помощью навесного оборудования, установленного на тракторы на базе МТЗ. Столь раннее начало данных работ связано с аномальной жарой, установившейся на Среднем Урале две недели назад», — говорится в сообщении.

По этой же причине администрациями районов города и специализированным учреждением МБУ «Зеленстрой» начато оформление цветников на 192 объектах улично-дорожной сети и зеленого хозяйства общей площадью 36,67 тыс. кв. м.

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