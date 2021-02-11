Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран

УрБК, Москва, 28.05.2021. Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран, говорится в приказе Росавиации.



Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Албанию, Белоруссию, Израиль, на Кипр, Кубу, Мальдивы, в Иорданию, Ливан, Литву, Македонию, Марокко, Молдавию, Сербию, Туркменистан, Хорватию, Черногорию и Эстонию.



Напомним, что в апреле 2021 года российские авиакомпании перевезли 7,2 млн пассажиров. Это почти в 10 раз больше уровня аналогичного периода прошлого года. За первые четыре месяца авиакомпании перевезли 24,2 млн пассажиров, что соответствует показателям за январь-апрель 2020 года.





