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Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос в 1,6 раза

В январе-апреле 2021 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 803,9 тыс. кв. м. жилья, что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года (493,9 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата.

В апреле в регионе построили 241,5 тыс. кв. м. (в 2,5 раза больше, чем в апреле 2020 года). Объем введенного индивидуального жилья за год вырос в 2,6 раза, до 131,8 тыс. кв. м.

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