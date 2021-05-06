Число безработных на Среднем Урале за два дня сократилось на 230 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. По состоянию на 28 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 48 тыс. 336 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 26 мая число безработных составляло 48 тыс. 566 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 230 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,30%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 736 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 189 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 276 человек

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. По состоянию на 4 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 235 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. По состоянию на 29 января в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале сократилось более чем на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. По состоянию на 18 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за выходные сократилось на 80 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. По состоянию на 2 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...