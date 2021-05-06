УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:54

Число безработных на Среднем Урале за два дня сократилось на 230 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. По состоянию на 28 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 48 тыс. 336 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 26 мая число безработных составляло 48 тыс. 566 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 230 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,30%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.05.2021 Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 736 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 189 ...

04.02.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 276 человек

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. По состоянию на 4 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. ...

29.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 235 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. По состоянию на 29 января в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...

18.01.2021 Число безработных на Среднем Урале сократилось более чем на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. По состоянию на 18 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. ...

02.11.2020 Число безработных на Среднем Урале за выходные сократилось на 80 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. По состоянию на 2 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. ...

Популярные новости
29.04.2021Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае30.04.2021«НЕЙВА»: ликвидация или банкротство?29.04.2021Пандемия ускорила рост числа банкротств29.04.2021Автомобильная пирамида
Архив новостей
Май 2021 (561)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18