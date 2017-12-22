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Власти Свердловской области предложили подготовить к приватизации рынок на улице Громова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Правительство Свердловской области предложило исключить из списка объектов госсобственности, не подлежащих отчуждению, здание выставочного центра «ИнЭкспо» по улице Громова, 145 в Екатеринбурге. Соответствующий законопроект внесен в региональное Заксобрание.

В пояснительной записке авторы документа ссылаются на федеральные законы о сокращении государственных и муниципальных унитарных предприятий в целях исполнения законодательства о конкуренции.

Соответственно ГУП «ИнЭкспо», который управляет объектом, планируется преобразовать в АО.

Добавим, что с 2017 года ГУП «ИнЭкспо» осуществляет хозяйственную деятельность по отношению к памятнику архитектуры — гостинице «Исеть» в Екатеринбурге.

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