Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Фестиваль паблик-арта «ЧО», который в прошлом году организовала компания «Атомстройкомплекс», получил четыре награды на федеральном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Фестиваль получил «серебро» в номинациях «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий» и «Лучшая кампания событийного маркетинга», «бронзу» в номинации «Лучшая разработка нейминга бренда» и «золото» в номинации «Лучшая разработка нестандартной рекламы».
«В рамках фестиваля в Екатеринбурге современные художники создали семь объектов паблик-арта — это скульптуры и конструкции, которые стали новыми точками притяжения для горожан и гостей города на улицах Екатеринбурга. В их числе — гигантская деревянная фигура медведя Гриши авторства художника Андрея Бартенева, циклорама Покраса Лампаса в парке у ТЦ «Мега», абстрактная башня из разноцветных деталей «Эль Небоскреб» художника Романа Ермакова, размещенная возле Дворца Молодежи. Жители и гости города с удовольствием фотографируются с новыми объектами, которые, кстати, уже вошли в маршруты популярных в Екатеринбурге экскурсий по объектам уличного искусства», — говорится в сообщении.
Креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов рассказал, что застройщик уже 26 лет работает в Екатеринбурге и Свердловской области.
«Все наши усилия сконцентрированы на развитии родного региона. Для этого мало просто строить жилье — нужно делать территорию интересной, комфортной для проживания, привлекательной для активной молодежи — только тогда в регион приходят инвестиции, здесь появляются новые услуги и возможности для населения. Именно поэтому мы стараемся развивать регион комплексно: строим современные заводы по производству стройматериалов, тем самым не только создаем новые рабочие места, но и даем импульс к развитию смежных отраслей. В качестве генподрядчика мы участвуем в строительстве объектов инфраструктуры — дорог, театров, больниц, детских садов и школ, спортивных учреждений. Мы поддерживаем активную молодежь, которая стремиться наполнять территорию Урала новыми смыслами, реализовывать инновационные и культурные проекты. Идея фестиваля «ЧО» аккумулировала в себе наши стремления подчеркнуть уникальность Урала и уральского характера, дать привычным точкам на карте города новое звучание, а жителям — новые поводы для прогулок по любимому городу, — заявил Н. Харисов.
Он также добавил, что компания планирует проводить фестиваль «ЧО» ежегодно. В 2021 году «Атомстройкомплекс» приглашает бизнес к участию в проведении фестиваля, а география объектов паблик-арта распространится за пределы центра города.
Следует отметить, что фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий» является одним из наиболее авторитетных профессиональных мероприятий в России и странах Восточной Европы. Программа фестиваля включает в себя конкурс лучших, эффективных и креативных рекламных проектов, масштабную конференцию с яркими спикерами и возможности нетворкинга для сотрудников рекламных и маркетинговых агентств, директоров и специалистов по маркетингу, рекламе и PR крупнейших компаний производителей.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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