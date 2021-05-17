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Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Фестиваль паблик-арта «ЧО», который в прошлом году организовала компания «Атомстройкомплекс», получил четыре награды на федеральном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Фестиваль получил «серебро» в номинациях «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий» и «Лучшая кампания событийного маркетинга», «бронзу» в номинации «Лучшая разработка нейминга бренда» и «золото» в номинации «Лучшая разработка нестандартной рекламы».

«В рамках фестиваля в Екатеринбурге современные художники создали семь объектов паблик-арта — это скульптуры и конструкции, которые стали новыми точками притяжения для горожан и гостей города на улицах Екатеринбурга. В их числе — гигантская деревянная фигура медведя Гриши авторства художника Андрея Бартенева, циклорама Покраса Лампаса в парке у ТЦ «Мега», абстрактная башня из разноцветных деталей «Эль Небоскреб» художника Романа Ермакова, размещенная возле Дворца Молодежи. Жители и гости города с удовольствием фотографируются с новыми объектами, которые, кстати, уже вошли в маршруты популярных в Екатеринбурге экскурсий по объектам уличного искусства», — говорится в сообщении.

Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»
Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»

Креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов рассказал, что застройщик уже 26 лет работает в Екатеринбурге и Свердловской области.

«Все наши усилия сконцентрированы на развитии родного региона. Для этого мало просто строить жилье — нужно делать территорию интересной, комфортной для проживания, привлекательной для активной молодежи — только тогда в регион приходят инвестиции, здесь появляются новые услуги и возможности для населения. Именно поэтому мы стараемся развивать регион комплексно: строим современные заводы по производству стройматериалов, тем самым не только создаем новые рабочие места, но и даем импульс к развитию смежных отраслей. В качестве генподрядчика мы участвуем в строительстве объектов инфраструктуры — дорог, театров, больниц, детских садов и школ, спортивных учреждений. Мы поддерживаем активную молодежь, которая стремиться наполнять территорию Урала новыми смыслами, реализовывать инновационные и культурные проекты. Идея фестиваля «ЧО» аккумулировала в себе наши стремления подчеркнуть уникальность Урала и уральского характера, дать привычным точкам на карте города новое звучание, а жителям — новые поводы для прогулок по любимому городу, — заявил Н. Харисов.

Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»

Он также добавил, что компания планирует проводить фестиваль «ЧО» ежегодно. В 2021 году «Атомстройкомплекс» приглашает бизнес к участию в проведении фестиваля, а география объектов паблик-арта распространится за пределы центра города.

Культурный проект «Атомстройкомплекса» получил четыре награды на фестивале рекламы «Серебряный Меркурий»

Следует отметить, что фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий» является одним из наиболее авторитетных профессиональных мероприятий в России и странах Восточной Европы. Программа фестиваля включает в себя конкурс лучших, эффективных и креативных рекламных проектов, масштабную конференцию с яркими спикерами и возможности нетворкинга для сотрудников рекламных и маркетинговых агентств, директоров и специалистов по маркетингу, рекламе и PR крупнейших компаний производителей.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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