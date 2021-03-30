«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала разработали памятку по правилам электробезопасности для детей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала в связи с началом летних школьных каникул разработали памятку по правилам электробезопасности для детей.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, документ поможет родителям объяснить детям всю опасность поражения электрическим током.



«Электрический ток поражает внезапно. В зависимости от величины тока, времени его воздействия, а также от ряда других причин, ток, проходя через тело человека, может вызвать ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания и даже смерть», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что нужно запомнить следующие правила чтобы предостеречь себя и других от несчастных случаев:



— Оборудование трансформаторных будок всегда находится под напряжением, которое представляет реальную угрозу для жизни.



— Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Большую опасность представляют провода воздушных линий и ответвлений от них к постройкам, расположенные в кроне деревьев или кустарников.



— Смертельно опасно играть, раскачивая деревья вблизи линии электропередачи. Сырое дерево служит проводником электрического тока. Ни в коем случае не стоит запускать «воздушных змеев» вблизи воздушных линий электропередачи.



— Во всех случаях категорически запрещается производить какие-либо самостоятельные работы с электроприборами: замену электроламп, ремонт выключателей, розеток, звонков, электроплиток, электропроводки без отключения их от электросети.



«Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо», — пояснили в компании.