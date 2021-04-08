Власти Екатеринбурга привлекли московских экспертов для актуализации планов по строительству второй ветки метро

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Власти Екатеринбурга привлекли московских экспертов для актуализации планов по строительству второй ветки метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Так, заместители главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и Рустам Галямов провели рабочую встречу с представителями компании «Мосинжпроект» и обсудили с ними вопросы проектирования и строительства транспортной инфраструктуры в городе. В обсуждении также приняли участие представители профильных подразделений администрации города Екатеринбурга, директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди и директор ОАО «Уралгипротранс» Николай Игнатьев.



«Метро — самый удобный, доступный и, что важно, быстрый вид транспорта. Поэтому его необходимо развивать в ближайшее время. Это касается как строительства второй ветки, так и продления первой. Да, проект дорогостоящий, но он того стоит», — подчеркнул Андрей Панаиотиди.



Как отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, представители «Мосинжпроекта» в рамках визита планируют посетить метро и подготовить свои предложения по улучшению проекта подземки.



«Задача властей — развивать город для всех его жителей, учитывая интересы как автомобилистов, так и пешеходов. Необходимо сократить в центре количество транспорта, путем его распределения в отдаленные районы. К слову, это благоприятно скажется и на экологической обстановке. В Москве уже есть положительные результаты подобной практики: удачно спроектированная транспортная инфраструктура позволяет оставить свой автомобиль дома и добраться в любой район города без дополнительных временных затрат», — отметил заместитель генерального директора компании «Мосинжпроект» Антон Жиганов.



Стоит отметить, что о привлечении московских специалистов к строительству второй ветки метрополитена в Екатеринбурге на пресс-конференции в апреле 2021 года говорил глава столицы Среднего Урала Алексей Орлов.



Вторая линия екатеринбургского метро, призванная обеспечить транспортную связность города в широтном направлении, должна связать крайний запад города — проектируемый район ВИЗ-Правобережный — с крайним востоком — районом ЖБИ.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга отметили, что по итогам своего визита специалисты московской строительной компании дадут оценку и предложат варианты модернизации сети общественного транспорта в уральском мегаполисе.