Представители ММК рассказали о природоохранной деятельности комбината на 18-м Металлургическом саммите

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2021. Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) рассказали о природоохранной деятельности предприятия на 18-м Металлургическом саммите. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



На мероприятии, организованном журналом «Металлы Евразии», выступили директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров и руководитель направления по устойчивому развитию Ярослава Врубель.



Григорий Щуров в своем выступлении отметил, что ММК в 2020 году сократил валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 19,6 тыс. т благодаря эффекту от запуска в работу аглофабрики №5 и выводу из строя устаревшей аглофабрики № 4, строительству системы аспирации литейного двора доменной печи №2 и систем пылеподавления в цехе подготовки аглошихты и углеподготовительном цехе. Кроме того, в 2020 году ММК обеспечил нулевой объем сбросов в Магнитогорское водохранилище за счет перехода на замкнутую систему оборотного водоснабжения.



Как пояснил Григорий Щуров, эти достижения — часть планомерного движения ММК к реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года и направленной на радикальное снижение воздействия на окружающую среду.



«Среди дальнейших проектов, которые способствуют выполнению целей ММК, — строительство комплекса новой коксовой батареи № 12 и новой доменной печи № 11, оснащенных самыми современными природоохранными объектами. Их запуск позволит вывести из работы устаревшие агрегаты и сократить объем выбросов в атмосферу на 11,3 и 6,6 тыс. т в год соответственно», — объяснил Г. Щуров.



Ярослава Врубель в своем выступлении также уделила большое внимание экологической деятельности ММК, являющейся одной из главных составляющих устойчивого развития бизнеса.



«В части климатической повестки ММК занял активную позицию в 2020 году. Мы впервые оценили риски, связанные с глобальными климатическими изменениями, выполнили количественную оценку и верификацию прямых и косвенных выбросов парниковых газов для нашей главной производственной площадки в Магнитогорске», — отметила Я. Врубель.



В планах ММК — добиться снижения выбросов CO2 на 2,2 млн т до 2025 года. Помимо обеспечения низкоуглеродного и экологичного производства, для устойчивого развития ММК важны такие инициативы как достижение цели «Ноль травм» и развитие корпоративной культуры возможностей.



В 2021 году ежегодный Металлургический саммит прошел в Волгоградской области (г. Волжский), на площадке Волжского трубного завода компании ТМК. Как и ранее, мероприятие было организовано «Металлами Евразии» при поддержке Ассоциации «Русская сталь», с участием руководителей, топ-менеджеров и ведущих специалистов крупнейших российских металлургических компаний. Традиционно на саммите обсуждались ключевые вопросы положения дел в индустрии, состояния рынка металлопродукции и планов развития ведущих компаний.