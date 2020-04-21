Представители ММК рассказали о природоохранной деятельности комбината на 18-м Металлургическом саммите

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2021. Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) рассказали о природоохранной деятельности предприятия на 18-м Металлургическом саммите. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
На мероприятии, организованном журналом «Металлы Евразии», выступили директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров и руководитель направления по устойчивому развитию Ярослава Врубель.
Григорий Щуров в своем выступлении отметил, что ММК в 2020 году сократил валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 19,6 тыс. т благодаря эффекту от запуска в работу аглофабрики №5 и выводу из строя устаревшей аглофабрики № 4, строительству системы аспирации литейного двора доменной печи №2 и систем пылеподавления в цехе подготовки аглошихты и углеподготовительном цехе. Кроме того, в 2020 году ММК обеспечил нулевой объем сбросов в Магнитогорское водохранилище за счет перехода на замкнутую систему оборотного водоснабжения.
Как пояснил Григорий Щуров, эти достижения — часть планомерного движения ММК к реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года и направленной на радикальное снижение воздействия на окружающую среду.
«Среди дальнейших проектов, которые способствуют выполнению целей ММК, — строительство комплекса новой коксовой батареи № 12 и новой доменной печи № 11, оснащенных самыми современными природоохранными объектами. Их запуск позволит вывести из работы устаревшие агрегаты и сократить объем выбросов в атмосферу на 11,3 и 6,6 тыс. т в год соответственно», — объяснил Г. Щуров.
Ярослава Врубель в своем выступлении также уделила большое внимание экологической деятельности ММК, являющейся одной из главных составляющих устойчивого развития бизнеса.
«В части климатической повестки ММК занял активную позицию в 2020 году. Мы впервые оценили риски, связанные с глобальными климатическими изменениями, выполнили количественную оценку и верификацию прямых и косвенных выбросов парниковых газов для нашей главной производственной площадки в Магнитогорске», — отметила Я. Врубель.
В планах ММК — добиться снижения выбросов CO2 на 2,2 млн т до 2025 года. Помимо обеспечения низкоуглеродного и экологичного производства, для устойчивого развития ММК важны такие инициативы как достижение цели «Ноль травм» и развитие корпоративной культуры возможностей.
В 2021 году ежегодный Металлургический саммит прошел в Волгоградской области (г. Волжский), на площадке Волжского трубного завода компании ТМК. Как и ранее, мероприятие было организовано «Металлами Евразии» при поддержке Ассоциации «Русская сталь», с участием руководителей, топ-менеджеров и ведущих специалистов крупнейших российских металлургических компаний. Традиционно на саммите обсуждались ключевые вопросы положения дел в индустрии, состояния рынка металлопродукции и планов развития ведущих компаний.
УрБК, Магнитогорск, 21.04.2020. Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) направит на реализацию ...05.09.2019 Минприроды подтвердило эффективность программы ММК по улучшению качества атмосферного воздуха в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 05.09.2019. Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка городов с наиболее загрязненным ...03.06.2019 Инвестиции ММК в экологию позволят до 2025 года уменьшить выбросы предприятия на 26,3 тыс. тонн в год
УрБК, Челябинск, 03.06.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» благодаря реализации мероприятий, вошедших ...18.09.2017 ММК вновь вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний
УрБК, Магнитогорск, 18.09.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в первую десятку рейтинга ...26.06.2017 В 2017 году ММК инвестирует в природоохранные мероприятия 3,8 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 26.06.2017. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность ...