Банк России включил представителей Екатеринбурга в экспертную группу по дизайну банкноты

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Банк России включил специалистов из Екатеринбурга в состав экспертной группы по выбору изображений для модернизируемой банкноты номиналом 5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В обновленный состав вошли Владимир Блинов (член Союза писателей России), Михаил Вяткин (бывший главный архитектор Екатеринбурга), Сергей Каменских (директор музея истории Екатеринбурга) и Александр Левин (глава Общественной палаты Свердловской области).
«Экспертам совместно с коллегами по группе предстоит предложить и отобрать достопримечательности и объекты Екатеринбурга и Уральского федерального округа, которые могут быть изображены на новой банкноте», — говорится в сообщении.
Первый список экспертной группы по УрФО был представлен 26 мая 2021 года. Первоначально в его составе не было экспертов из Екатеринбурга. В этой связи глава уральской столицы Алексей Орлов лично обратился к руководству Банка России с просьбой включить в экспертный совет известных горожан.
Напомним, купюры с изображением Екатеринбурга планируется выпустить к 2023 году.
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