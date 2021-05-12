Свердловские предприятия с начала года выпустили облигации на 7,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Свердловские предприятия с начала года выпустили облигации на общую сумму 7,2 млрд руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Для сравнения, за весь 2020 год свердловский бизнес выпустил долговые бумаги на 5,7 млрд руб.



«Объем выпуска облигаций за последние три года составил 31 млрд руб. Предприятия активно привлекают облигационные займы для решения задач инвестиционного характера, модернизации производства, ввода в эксплуатацию новых объектов», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.



Отметим, что в настоящее время в обращении находятся бумаги 13 свердловских предприятий. Крупнейшими эмитентами являются МРСК Урала (13,6 млрд руб.), УОМЗ и ЭНЕЛ (по 5 млрд руб.).