Свердловские предприятия с начала года выпустили облигации на 7,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Свердловские предприятия с начала года выпустили облигации на общую сумму 7,2 млрд руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Для сравнения, за весь 2020 год свердловский бизнес выпустил долговые бумаги на 5,7 млрд руб.
«Объем выпуска облигаций за последние три года составил 31 млрд руб. Предприятия активно привлекают облигационные займы для решения задач инвестиционного характера, модернизации производства, ввода в эксплуатацию новых объектов», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.
Отметим, что в настоящее время в обращении находятся бумаги 13 свердловских предприятий. Крупнейшими эмитентами являются МРСК Урала (13,6 млрд руб.), УОМЗ и ЭНЕЛ (по 5 млрд руб.).
Министерство финансов Свердловской области планирует разместить новый выпуск облигаций на общую сумму 20 млрд руб. ...12.05.2021 Свердловский минфин планирует разместить облигации на 20 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Министерство финансов Свердловской области планирует разместить новый выпуск облигаций ...04.02.2021 Власти Среднего Урала планируют в текущем году выпустить облигации на 25 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Министерство финансов Среднего Урала планирует в 2021 году выпустить облигации на общую ...16.11.2020 Свердловские власти разместят облигации на 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Минфин Свердловской области планирует разместить очередной выпуск государственных ...10.11.2020 Свердловский минфин разместит облигации на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Министерство финансов Свердловской области планирует выпустить семилетние облигации на ...