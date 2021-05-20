Цены на бензин в Свердловской области за неделю выросли на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 на автозаправочных станциях Свердловской области за неделю (с 17 по 24 мая 2021 года) выросли на 0,3%, сообщает Свердловскстат. В настоящее время стоимость бензина марки АИ-92 составляет 44,41 руб. за литр, марки АИ-95 — 47,59 руб., марки АИ-98 и выше — 55,19 руб. Отметим, что дизельное топливо в регионе за неделю подешевело на 0,1%, до 50,43 руб. за литр.

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