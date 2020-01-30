Покупая имущество с торгов по банкротству, вы получите скидку до 90%

К сожалению, случается так, что бизнес прогорает, и компании и их владельцы становятся банкротами. В этом случае им необходимо закрыть долги при помощи продажи своего имущества. Это может быть недвижимость, автомобиль, бытовая техника и т. п.
Здесь появляется отличная возможность для вас выгодно купить и одновременно помочь кому-то справиться с непростой ситуацией. Для этого существуют торги по банкротству. Особенность их в том, что продавец не старается нажиться на покупателе, а берет лишь себестоимость товара. Таким образом выигрывают оби стороны. Это отличная возможность купить выгодно дорогостоящую покупку в хорошем состоянии. Остается вопрос — где искать и как попасть на эти торги. Ответ на него вы найдете, перейдя по ссылке https://rutorgi.com/. Сайт «Руторги» — это инструмент для поиска торгов. Он помогает найти буквально все, что вы только можете купить на торгах, а также предоставляет полезную информацию по данному вопросу. Это отличный помощник для начинающих.
«Руторги» — это бесплатный инструмент, который информирует обо всех торгах и аукционах, которые проходят по банкротству с 46 официальных площадок. В первую очередь он предназначен для тех, кто занимается скупкой имущества у банкротов или просто хочет приобрести что-то для себя по выгодной цене. Сервис помогает мониторить предложения и успевать на самые выгодные сделки. Вы можете быстро найти то, что нужно, при помощи параметров, которые задаете самостоятельно. Новые лоты выставляются каждую минуту, официальных площадок, на которых они выходят — более 40 шт. Благодаря сервису «Руторги» вы можете вести поиск одновременно по всем ним и видеть подходящие результаты, выделенные для вас по вашему запросу со всех ресурсов одновременно. Вывод — это удобный, выгодный инструмент, который позволяет успевать на самые выгодные сделки.
Что можно купить на таких торгах? Основные категории — это транспорт, недвижимость и бытовая техника. Что касается авто, то это реальная возможность приобрести его по супер-цене в отличном состоянии. Если вам нравится какая-либо определенная модель, но на покупку новой или просто с рук вам не хватает средств — попробуйте поискать ее на Rutorgi.com (https://rutorgi.com/avtomobili), возможно, вам повезет и вы быстро оформите сделку по цене, которая раньше вам и не снилось. Кроме того, есть еще такие категории:
— недвижимость;
— имущественный комплекс;
— оборудование;
— товарные ценности;
— с/х имущество;
— дебитовые задолженности;
— ценные бумаги и прочее.
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