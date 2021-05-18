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Сегодня, 09:04

С начала года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 5%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. По состоянию на 24 мая 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 83 тыс. 035 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В ретроспективе за последнюю неделю отмечаем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 0,3%, с начала года стоимость подросла на 5,0%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.

По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.

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