Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» с начала года выявили 73 факта самовольного подключения к сетям

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») и комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга ведут совместную работу по борьбе с незаконным подключением к электросетям. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании.
Так, накануне участники рабочей группы провели мероприятие по выносу незаконно размещенного нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Титова, 14.
«Ранее специалистами электросетевой компании по данному киоску был выявлен факт самовольного подключения к электрическим сетям. Благодаря совместной работе с администрацией города было установлено, что объект размещен незаконно. В ходе выездного мероприятия бригадой участка воздушных линий электропередачи Юго-Западного РЭС «Россети Урал» — «Екатеринбург» было произведено отключение павильона от электросети, после чего НТО был перемещен силами администрации на специализированную штрафстоянку», — говорится в сообщении.
Отметим, что несанкционированное подключение к электрическим сетям снижает качество энергоснабжения добросовестных потребителей и приводит к выходу из строя бытовых электроприборов. Не стоит забывать и о том, что любые несанкционированные вмешательства в работу электрооборудования, находящегося под напряжением, смертельно опасны для жизни и здоровья. Кроме этого, самовольное подключение к сетям образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ, а в случае если ущерб, причиненный бездоговорным потреблением электроэнергии, превысит 250 тыс. руб., владельцам самовольно запитанных объектов грозит уголовная ответственность по статье 165 УК РФ.
Всего с начала 2021 года сотрудниками «Россети Урал» — «Екатеринбург» выявлено 73 факта самовольного подключения к сетям. По выявленным фактам заведены наряды на отключение. По 72 случаям энергетики направили заявления в территориальные отделы полиции о привлечении собственников павильонов к установленной законом ответственности.
Работа с городским комитетом ведется в области информационного обмена. Жители Екатеринбурга также могут оповещать «Россети Урал» — «Екатеринбург» о возможных фактах незаконного подключения объектов к сетям компании по телефонам 8-800-220-0-220 и электронной почте E_stop@rosseti-ural.ru.
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