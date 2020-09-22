Руководители «Атомстройкомплекса» и «Брусники» вошли в состав совета «Гильдии строителей Урала»

УРБК, Екатеринбург, 27.05.2021. СРО «Гильдия строителей Урала» 27 мая 2021 года включила в состав совета Ассоциации шесть новых членов, сообщает пресс-служба СРО.
Мероприятие прошло в администрации Екатеринбурга. В обновленный состав совета по итогам голосования вошли генеральный директор корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, директор компании «Брусника. Строительство и девелопмент» Алексей Круковский и руководители других девелоперских организаций.
Также сегодня на должность президента СРО «Гильдия строителей Урала» был переизбран Вячеслав Трапезников. Его кандидатуру ранее поддержал совет Ассоциации.
В своем обращении к членам организации В. Трапезников отметил, что застройщики продолжат тесное и плодотворное сотрудничество с администрацией Екатеринбурга.
«Не является секретом, что с предыдущим руководством города и отрасли у нас были разногласия, в том числе серьезные, по методам, стилю работы, принимаемым решениям. И сегодняшние отношения с новыми руководителями не просто внушают надежду, они дают все основания для того, чтобы оптимистично смотреть вперед именно по вопросам взаимодействия. Потому что гильдия без администрации, как и администрация без Гильдии, не могут полноценно справляться с вызовами сегодняшнего дня. То, что мы снова здесь, — это, наверное, и есть главный результат нашего общего собрания», — сказал В. Трапезников.
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