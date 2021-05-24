Средний размер микрозайма на Среднем Урале составляет 8,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Средний размер микрозайма (займы «до зарплаты» до 30 тыс. руб.) на Среднем Урале в апреле составил 8 тыс. 154 руб. Это на 0,5% больше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средний размер микрозайма за месяц вырос на 0,6%, до 8,51 тыс. руб.



Самую сильную динамику показали Нижегородская область (плюс 4,9%), Красноярский (плюс 4,8%) и Приморский края (плюс 4,3%). Наиболее глубокое снижение было зафиксировано в Волгоградской (минус 6,6%), Воронежской (минус 5,7%) областях и Татарстане (минус 4,4%).