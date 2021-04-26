«МегаФон»: Свердловская область заняла 8 место в рейтинге самых читающих регионов страны

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Свердловская область заняла 8 место в рейтинге самых читающих регионов страны. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», проведенного на основе данных сервиса «МегаФон Книги».



Первые три строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Самарская область.



Жители Среднего Урала чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию и психологии. В этом году они уже прочитали более 4 тыс. книг. Каждое третье произведение — прослушали в аудиоформате.



«Любимый день для чтения — пятница. Меньше всего проводят время за книгами в понедельник. В среднем за месяц интернет-активный житель области тратит на электронные книги порядка 200 руб. Большую часть литературы загружают женщины — они в два раза обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне проводят время дамы 33 и 38 лет, среди противоположного пола любителям литературы обычно 34-36-лет», — говорится в сообщении.



В среднем один пользователь сервиса читает две книги в месяц. Самым активным читателем стала 31-летняя жительница, которая уже загрузила на смартфон 127 произведений с начала года.



В топ-5 самых читаемых книг в регионе попали «Подсознание может все!» (Джон Кехо), «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки), «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (Джо Диспенза), «Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» (Джен Синсеро), «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» (Анастасия Залога).



Наиболее читаемым среди художественных произведений стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Среди современных отечественных авторов наиболее популярны Андрей Васильев, Борис Акунин, Елена Звездная, Вероника Мелан, Татьяна Полякова и Анна Гаврилова.