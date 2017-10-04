Банк России и АСВ прорабатывают механизмы страхования вкладов для малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 27.05.2021. Банк России совместно с Агентством страхования вкладов (АСВ) прорабатывают вопрос расширения системы страхования вкладов на средний бизнес и организации из социальной сферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на заседании Госдумы.



По ее словам, регулятор и АСВ обсуждают возможность расширения системы страхования вкладов для малого бизнеса, а также для среднего бизнеса, предприятий и организаций, социальной сферы: образовательных, медицинских учреждений. Обсуждаемая сумма страховых выплат для организаций, учреждений и предприятий сопоставима с суммой выплат физическим лицам и составляет 1,4 млн руб.



Как уточняет ТАСС, закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации в мае 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин.