Банк России и АСВ прорабатывают механизмы страхования вкладов для малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 27.05.2021. Банк России совместно с Агентством страхования вкладов (АСВ) прорабатывают вопрос расширения системы страхования вкладов на средний бизнес и организации из социальной сферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на заседании Госдумы.
По ее словам, регулятор и АСВ обсуждают возможность расширения системы страхования вкладов для малого бизнеса, а также для среднего бизнеса, предприятий и организаций, социальной сферы: образовательных, медицинских учреждений. Обсуждаемая сумма страховых выплат для организаций, учреждений и предприятий сопоставима с суммой выплат физическим лицам и составляет 1,4 млн руб.
Как уточняет ТАСС, закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации в мае 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин.
УрБК, Москва, 04.10.2017. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысил базовую ставку взносов в фонд ...29.04.2011 ЗАО КБ «Инкредбанк» исключено из реестра участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 29.04.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...31.01.2011 ОАО «Банк «Поволжское ОВК» исключено из системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 31.01.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...07.09.2010 ЗАО КБ «Приволжское ОВК» исключено из реестра участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 07.09.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...30.03.2009 ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из системы страхования вкладов ООО КБ «Альянс Банк», ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк» и ОАО КБ «Мигрос»
УрБК, Москва, 30.03.2009. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...