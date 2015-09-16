Недостающую часть дублера улицы Металлургов в Екатеринбурге построят к 30 сентября

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2015. Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября 2015 ...

Дорожный ремонт в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. В Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от ...

В Екатеринбурге с 12 по 24 июня пройдет ночной ремонт улицы Горького

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. В Екатеринбурге закончили ремонт улицы Репина на участке от улицы Посадская до улицы ...

Движение по улицам Щербакова, Пионеров и Шаумяна в Екатеринбурге будет временно закрыто в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...