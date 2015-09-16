Недостающую часть дублера улицы Металлургов в Екатеринбурге построят к 30 сентября

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Ремонт участка дороги по улице Металлургов от дома № 48 до здания № 70 в Екатеринбурге завершится к 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Накануне темпы работ по обустройству дорожного полотна проконтролировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Общий объем работ, предусмотренный муниципальным контрактом, включает обновление дорожного покрытия площадью 50 тыс. кв. м. и тротуаров, ремонт 9 водоперепускных труб, а также выполнение работ по планировке и укреплению обочин. Кроме этого в задачи подрядчика входит обустройство дренажной системы.
К 27 мая строители переложили инженерные сети (газ и электричество) и выполнили другие подготовительные работы к укладке асфальта. По словам представителей подрядной организации, полностью движение транспорта по новому проезду будет запущено к 30 сентября.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, строительство недостающей части дублера по улице Металлургов существенно снизит транспортную напряженность на данном участке улично-дорожной сети и повысит безопасность проезда.
На сегодняшний день улица Металлургов входит в число важнейших городских магистралей и обеспечивает въезд и выезд из уральской столицы в западном направлении. Но из-за отсутствия вдоль части магистрали проезжей части — дублера автотранспорт вынужден выезжать на основную магистраль, а потом вновь сворачивать обратно.
Сложившаяся ситуация приводит к замедлению общего транспортного потока, риску возникновения заторов и не позволяет организовать остановки автобусных маршрутов в направлении центра города, уточняют в администрации Екатеринбурга.
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