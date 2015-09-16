УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:23

Недостающую часть дублера улицы Металлургов в Екатеринбурге построят к 30 сентября

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Ремонт участка дороги по улице Металлургов от дома № 48 до здания № 70 в Екатеринбурге завершится к 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Накануне темпы работ по обустройству дорожного полотна проконтролировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Общий объем работ, предусмотренный муниципальным контрактом, включает обновление дорожного покрытия площадью 50 тыс. кв. м. и тротуаров, ремонт 9 водоперепускных труб, а также выполнение работ по планировке и укреплению обочин. Кроме этого в задачи подрядчика входит обустройство дренажной системы.

К 27 мая строители переложили инженерные сети (газ и электричество) и выполнили другие подготовительные работы к укладке асфальта. По словам представителей подрядной организации, полностью движение транспорта по новому проезду будет запущено к 30 сентября.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, строительство недостающей части дублера по улице Металлургов существенно снизит транспортную напряженность на данном участке улично-дорожной сети и повысит безопасность проезда.

На сегодняшний день улица Металлургов входит в число важнейших городских магистралей и обеспечивает въезд и выезд из уральской столицы в западном направлении. Но из-за отсутствия вдоль части магистрали проезжей части — дублера автотранспорт вынужден выезжать на основную магистраль, а потом вновь сворачивать обратно.

Сложившаяся ситуация приводит к замедлению общего транспортного потока, риску возникновения заторов и не позволяет организовать остановки автобусных маршрутов в направлении центра города, уточняют в администрации Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.09.2015 Дорожный ремонт в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2015. Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге планируется завершить к 25 сентября 2015 ...

20.06.2014 В Екатеринбурге с 12 по 24 июня пройдет ночной ремонт улицы Горького

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2014. В Екатеринбурге будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от ...

22.08.2013 Евгений Липович: Комплексный ремонт улицы Фурманова решит проблему прорыва труб

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2013. Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, ...

14.08.2013 В Екатеринбурге завершен ремонт улицы Репина

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. В Екатеринбурге закончили ремонт улицы Репина на участке от улицы Посадская до улицы ...

27.05.2010 Движение по улицам Щербакова, Пионеров и Шаумяна в Екатеринбурге будет временно закрыто в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. По данным комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию ...

Популярные новости
29.04.2021Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае30.04.2021«НЕЙВА»: ликвидация или банкротство?29.04.2021Пандемия ускорила рост числа банкротств28.04.2021Михаил Прилепов: На падающем рынке мы сохранили и приумножили клиентскую базу
Архив новостей
Май 2021 (526)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18