Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 27.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,57 коп., до 73,45 руб., курс евро — на 28,37 коп., до 89,65 руб.

