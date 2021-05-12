Средний размер микрозайма в Челябинской области в апреле вырос на 1,7%

УрБК, Челябинск, 27.05.2021. Средний размер микрозайма (займы «до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в Челябинской области в апреле составил 7 тыс. 832 руб. Это на 1,7% больше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний размер микрозайма за месяц вырос на 0,6%, до 8,51 тыс. руб.
«После падения весной прошлого года средний чек займа «до зарплаты» вернулся к прежним значениям, стабилизировавшись в 2021 году на уровне 8,4-8,5 тыс. руб.», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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