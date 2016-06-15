Порядка 48 млн рублей потратит свердловский бюджет на летнюю занятость подростков в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. На трудоустройство подростков летом 2021 года из бюджета Свердловской области планируют направить более 48 млн руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова.



Указанная сумма предусмотрена в виде финансовой поддержки работодателей, трудоустраивающих подростков. Также финансовые средства на оплату труда молодежи предусмотрены в бюджетах муниципалитетов, часть заработной платы подросткам работодатели будут выплачивать из собственных средств.



По словам Н. Бордюговой, в летние каникулы этого года в регионе планируется охватить временной занятостью порядка 17 тыс. подростков. В прошлом году на Среднем Урале было трудоустроено 12 тыс. юных свердловчан.



«Традиционно подросткам предлагается работа по направлениям благоустройство и озеленение территорий жилых домов и детских площадок, сельскохозяйственные работы — посадка, прополка и уборка, работы по набору текстов, фасовке товаров, подсобные работы. На сегодняшний день уже заключены договора с работодателями по специальностям курьеры, медицинские регистраторы, архивариусы, офис-менеджеры, администраторы, гардеробщики, лаборанты и кухонные рабочие», — рассказала Н. Бордюгова.



В рамках летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан в 2021 году в Свердловской области уже трудоустроено 1 тыс. 426. Всего, по информации на 27 мая, договоры о готовности трудоустроить подростков подписаны с 391 работодателем, которые готовы предоставить для временной занятости молодежи 9 тыс. 195 временных рабочих мест, уточнила Н. Бордюгова.